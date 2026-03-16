الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان التعاون في مجالات الدعم الإنساني

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا (UNFPA) انشراح أحمد، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدعم الإنساني والخدمات الاجتماعية.

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى الوزارة بدمشق، البرامج الموجهة لدعم الأسر والفئات الأكثر احتياجاً، وآليات تطوير البرامج المشتركة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين الاستجابة للاحتياجات المجتمعية.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أواخر العام الماضي حملة “16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي – أمان بكل مكان”، خلال الفترة الممتدة من الـ 25 من تشرين الثاني (اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة)، حتى الـ 10 من كانون الأول (يوم حقوق الإنسان).

