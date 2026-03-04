وزارتا الشؤون الاجتماعية والداخلية تبحثان آفاق التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر الطحان آفاق التعاون، والتنسيق بين الوزارتين في عدد من المواضيع المشتركة.

وتم خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مناقشة دور الوزارة في دعم كوادر وزارة الداخلية، وتعريفهم بالقانون الدولي الإنساني، وتعزيز الوعي بمبادئه، بما يسهم في حماية المدنيين، وترسيخ التعامل الإنساني مع الموقوفين.

كما تناول اللقاء التأكيد على ضمان صون كرامة المواطنين في مختلف الظروف، ولا سيما في الأزمات، إضافة إلى مناقشة مسألة مخيمي الهول وروج في الحسكة، وأوضاع العائلات النازحة، وكيفية الاستجابة لاحتياجاتها.

يذكر أن وفداً من الجمهورية العربية السورية شارك في الدورة العربية الإقليمية في القانون الدولي الإنساني، المقامة بمدينة الأقصر في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال الفترة من الـ 30 من تشرين الثاني، ولغاية الـ 6 من كانون الأول 2025.