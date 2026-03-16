تحذير من ارتفاع منسوب نهر الخابور في الحسكة مع استمرار الهطولات المطرية

الحسكة-سانا

حذّرت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة اليوم الأحد، الأهالي القاطنين على طول مجرى نهر الخابور، من احتمال ارتفاع منسوب النهر وحدوث فيضان خلال الساعات القادمة، نتيجة السيول المتشكلة عقب الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

ودعا مدير الموارد المائية في المحافظة عبد العزيز أمين أهالي أحياء النشوة والليليّة وغويران في مركز مدينة الحسكة، ولا سيما المنازل القريبة من مجرى النهر، إلى الابتعاد عن سرير النهر واتخاذ الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة.

وتوقع أمين في هذا الإطار، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه نتيجة السيول المتدفقة وفيضان بعض روافد النهر في منطقة رأس العين.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، حيث سجلت مدينة الحسكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هطولات مطرية غزيرة بلغت نحو 58 ميليمتراً.

وأدت الأمطار الأخيرة إلى فيضان عدد من الوديان وتشكل سيول منحدرة من منطقة جبل عبد العزيز باتجاه نهر الخابور، الأمر الذي يرفع من احتمالات زيادة غزارة المياه في مجرى النهر خلال الفترة المقبلة.