بحث آليات دمج موظفي هيئة الطاقة ضمن الهيكلية الرسمية لقطاع الكهرباء ضمن اجتماع ‏بالحسكة

دمشق-سانا
بحث وفد من وزارة الطاقة برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء (SEC) عمر شقروق مع موظفي هيئة الطاقة التابعة للإدارة الذاتية سابقاً، آليات دمج الهيئة وموظفيها ضمن الهيكلية الرسمية لقطاع الكهرباء، ومناقشة الخطوات التنظيمية والإدارية، وذلك خلال اجتماع بمبنى محافظة الحسكة.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن اللقاء جرى عقب اجتماع مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد ونائبه أحمد الهلالي، وبحضور مدير إدارة الشؤون السياسية عباس حسين، ورئيس المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، ومدير مؤسسة التوليد المهندس محمد فضيلة.
وأعلنت الحكومة السورية في الـ 29 من كانون الثاني الفائت الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.
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