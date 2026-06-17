بحث آليات دمج موظفي هيئة الطاقة ضمن الهيكلية الرسمية لقطاع الكهرباء ضمن اجتماع ‏بالحسكة

photo 2026 06 17 15 05 58 بحث آليات دمج موظفي هيئة الطاقة ضمن الهيكلية الرسمية لقطاع الكهرباء ضمن اجتماع ‏بالحسكة

دمشق-سانا‏

بحث وفد من وزارة الطاقة برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء (‏SEC‏) عمر ‏شقروق مع موظفي هيئة الطاقة التابعة للإدارة الذاتية سابقاً، آليات دمج الهيئة وموظفيها ضمن ‏الهيكلية الرسمية لقطاع الكهرباء، ومناقشة الخطوات التنظيمية والإدارية، وذلك خلال اجتماع ‏بمبنى محافظة الحسكة.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن اللقاء جرى عقب اجتماع مع ‏محافظ الحسكة نور الدين أحمد ونائبه أحمد الهلالي، وبحضور مدير إدارة الشؤون السياسية ‏عباس حسين، ورئيس المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، ومدير مؤسسة التوليد ‏المهندس محمد فضيلة.‏

وأعلنت الحكومة السورية في الـ 29 من كانون الثاني الفائت الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق ‏النار، وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن ‏إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر ‏والمنافذ.‏
‏#سانا‏

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