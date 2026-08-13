الأمن الداخلي ‏في طرطوس يكشف ملابسات جريمة قتل امرأة ويوقف القاتل

photo 2026 08 12 20 05 02 الأمن الداخلي ‏في طرطوس يكشف ملابسات جريمة قتل امرأة ويوقف القاتل

طرطوس-سانا
 
تمكّن فرع المباحث الجنائية في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة طرطوس من كشف ملابسات جريمة قتل امرأة، عُثر على جثمانها في الأراضي الزراعية على طريق الصفصافة، عقب بلاغ ورد إلى قسم شرطة طرطوس.
 
وأوضحت قوى الأمن الداخلي، اليوم الخميس، أن دافع الجريمة حسب التحقيقات كان سرقة مبالغ مالية، إلى جانب خلاف بين القاتل والضحية حول مستحقات مالية لقاء عملها لديه، حيث أقدم على قتلها بضربها على رأسها، ثم أخفى جثمانها بين الأشجار محاولاً طمس معالم الجريمة.
 
وقد نُظم الضبط اللازم بحقه، وأحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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