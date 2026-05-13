بدء أعمال ترميم مبنى مجلس بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي

درعا-سانا

بدأ مجلس بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي اليوم الأربعاء، أعمال ترميم مبنى المجلس البلدي تمهيداً لاستئناف العمل فيه وتقديم الخدمات للمواطنين.

ويشمل الترميم إعادة تأهيل البناء “الأعمال المدنية”، وكل ما يتعلق بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والأرضيات والأثاث مع تزويد البناء بمنظومة طاقة شمسية.

وأوضح رئيس مجلس البلدة أنس الحريري في تصريح لـ سانا، أنه تمت المباشرة بأعمال ترميم مبنى المجلس ضمن مشروع متكامل لإعادة تأهيل كل المباني الحكومية والمرافق الحيوية بالبلدة، بهدف تأمين بيئة عمل مناسبة وبما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي.

يذكر أن بناء مجلس البلدة كان قد خرج عن الخدمة منذ عام 2012 بسبب ممارسات النظام البائد.