توزيع 1000 سلة إغاثية للأسر الأكثر احتياجاً في معضمية الشام بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

وزعت جمعية “نداء الخير” اليوم الأربعاء بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة ريف دمشق ألف سلة إغاثية على الأسر الأكثر احتياجاً في مدينة معضمية الشام بريف دمشق، في إطار مبادرة إنسانية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن العائلات المتضررة.

وتضمنت السلال الإغاثية مواد غذائية وأساسية متنوعة، منها الزيت والمياه المعبأة والحبوب والبقوليات والخبز والمعلبات والبطاطا والسكر، إضافة إلى صندوق منظفات متنوعة.

وفي تصريح لمراسل سانا، قال السفير التركي في دمشق نوح يلماز: “إن منظمات المجتمع المدني في تركيا نظمت حملة واسعة لدعم سوريا وشعبها خلال شهر رمضان” موضحاً أن هذه المبادرة تأتي للمساهمة في تخفيف معاناة الأهالي في معضمية الشام.

من جهته، بيّن مدير جمعية نداء الخير في دمشق أنه تم اختيار معضمية الشام لتنفيذ هذه المبادرة نظراً لما تعرضت له المنطقة من أضرار خلال السنوات الماضية وحاجتها إلى دعم إغاثي إضافي.

بدوره أوضح مسؤول الإدارة المدنية في معضمية الشام محمد السيد أحمد أن هذه المبادرة جاءت بعد تقييم لاحتياجات الأهالي بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجاً، ومن بينهم ذوو الشهداء والمعتقلون والأرامل والمطلقات ومصابو الحرب والأسر الفقيرة.

يذكر أن جمعية نداء الخير تأسست عام 2013 وعملت في مناطق الشمال السوري، وتقوم بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج والتنموية في مختلف المحافظات كحفر الآبار، وترميم المساكن والبنى التحتية المتضررة، إضافة إلى رعاية ودعم الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة.