إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة في منفذ جديدة يابوس الحدودي

ريف دمشق-سانا
ضبطت أمانة الجمارك في منفذ جديدة يابوس الحدودي محاولة تهريب مواد مخدرة، تمثلت بكمية من مادة الحشيش بلغ وزنها 23 كغ، إضافة إلى 50 غراماً من مادة مجهولة النوع، كانت مخبأة بإحكام داخل علب مواد غذائية ضمن إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.
وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أنه تم العثور أيضاً خلال عملية التفتيش على مواد أخرى داخل حقيبة السائق، من بينها حبوب الكبتاغون.
وأضافت: إنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف، وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً، مؤكدة استمرار كوادرها في تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش في مختلف المنافذ الحدودية، بهدف مكافحة عمليات التهريب ومنع إدخال المواد الممنوعة، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.
وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش في المنافذ الحدودية، ضمن جهودها الرامية إلى مكافحة التهريب ومنع إدخال المواد الممنوعة، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.