إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة في منفذ جديدة يابوس الحدودي

ريف دمشق-سانا‏

ضبطت أمانة الجمارك في منفذ جديدة يابوس الحدودي محاولة تهريب مواد مخدرة، ‏تمثلت بكمية من مادة الحشيش بلغ وزنها 23 كغ، إضافة إلى 50 غراماً من مادة مجهولة ‏النوع، كانت مخبأة بإحكام داخل علب مواد غذائية ضمن إحدى المركبات القادمة عبر ‏المنفذ.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أنه تم ‏العثور أيضاً خلال عملية التفتيش على مواد أخرى داخل حقيبة السائق، من بينها حبوب ‏الكبتاغون.

وأضافت: إنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف، وإحالة المضبوطات إلى الجهات ‏المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً، مؤكدة استمرار كوادرها في تشديد ‏إجراءات الرقابة والتفتيش في مختلف المنافذ الحدودية، بهدف مكافحة عمليات التهريب ‏ومنع إدخال المواد الممنوعة، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.

