وزير الطوارئ: تصاعد الحرائق في حوض المتوسط يؤكد ضرورة تعزيز الجاهزية والتعاون الإقليمي

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن ما تشهده منطقة حوض البحر المتوسط من تزايد في وتيرة وشدة حرائق الغابات، يعكس ‏حجم التحديات الناجمة عن الجفاف والتغير المناخي، ويثبت أن الكوارث الطبيعية لا ‏تعرف حدوداً، وأن تعزيز الاستعداد والجاهزية والتعاون في مواجهة حرائق الغابات، بات ‏ضرورة ملحة لحماية المجتمعات والموارد الطبيعية في دول المتوسط.‏



وأعرب الصالح عبر منصة “X” اليوم السبت عن تعازيه لأسر ضحايا حرائق الغابات التي تشهدها عدة دول في حوض البحر المتوسط، من بينها الجزائر وتونس وإسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا، مخلفةً خسائر مؤلمة في الأرواح والممتلكات والموارد الطبيعية، معرباً عن تقديره وإجلاله لفرق الإطفاء التي تبذل جهوداً استثنائية للحد من آثار الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.



وأشار الصالح إلى أن التجربة الميدانية في مواجهة حرائق الغابات أظهرت حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها فرق الإطفاء في مثل هذه الظروف، وما تتطلبه هذه العمليات من جهود كبيرة، وعمل متواصل، وتضحيات عالية للسيطرة على الحرائق والحد من آثارها.



وتشهد عدة دول في حوض البحر المتوسط خلال الفترة الحالية حرائق غابات واسعة النطاق، تتزامن مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، أسفرت عن خسائر في الأرواح والممتلكات والغطاء النباتي، وسط مواصلة فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران والحد من امتدادها.