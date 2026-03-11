وفاتان و20 إصابة خلال 24 ساعة جراء حوادث سير وحرائق في المحافظات

محافظات-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لسبعة حوادث سير وقعت في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 11 مدنياً بجروح متفاوتة.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء: أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مواقع الحوادث، قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثماني المتوفَّيَين إلى الطبابة الشرعية تمهيداً لتسليمهما لذويهما وفق الأصول.

36 حريقاً

وأخمدت فرق الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية 36 حريقاً في عموم سوريا، منها 17 حريقاً في المنازل والمحال التجارية، و 19 حريقاً متفرقاً، أسفرت هذه الحرائق عن تسجيل 9 إصابات بين المدنيين، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 8 إصابات في المكان، بينما تم نقل إصابة واحدة إلى مشفى طرطوس الوطني لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جهودها الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان أعلى درجات الجاهزية والاستجابة، بما يحقق الأمن والسلامة العامة في جميع المحافظات.

