نيكي الياباني يرتفع متأثراً بصناعة أشباه الموصلات

طوكيو-سانا

انتعش المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس، إذ حذت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حذو مكاسب قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بعد سلسلة خسائر لثلاثة أيام.

وذكرت “رويترز” أن نيكي ارتفع 1.5 بالمئة إلى 67832.41 نقطة خلال تعاملات الصباح، وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 4015.88 نقطة.

وبرزت الأسهم المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات محركاً رئيسياً لصعود نيكي، وقفز ⁠سهم شركة كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة 9.4 بالمئة.

كما ارتفع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 6.4 بالمئة، وسهم فوجيكورا المنتجة للكابلات والألياف الضوئية 5.4 بالمئة.

المؤشر ناسداك بدوره ارتفع في أعقاب إبرام اتفاقية لتوريد الرقائق بقيمة تزيد على 30 مليار دولار بين برودكوم وأبل، وتقرير يفيد بأن الصين تخطط للسماح لأكبر شركات الذكاء الاصطناعي لديها بشراء عدد محدود من رقائق إنفيديا.

وهبط 156 سهماً ⁠على المؤشر نيكي مقابل صعود 68 سهماً، ومن بين أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية سهم ميتسوبيشي ماتريالز بخسارة بلغت 6.2 بالمئة، وسهم شركة يوكوهاما ربر وتراجع 4.4 بالمئة.

وكان المؤشر نيكي الياباني تراجع في تعاملات متقلبة، أمس، متأثراً ‌بخسائر أسهم التكنولوجيا، بعدما سجل المؤشر ناسداك خسائر حادة أمس الأول.