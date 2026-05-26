محافظة دمشق تواصل دفع بدلات الإيجار للمستحقين في ماروتا سيتي

دمشق-سانا‎ ‎

أعلنت محافظة دمشق عن مواصلة دفع بدلات الإيجار بنسبة 35 ضعفاً عن ‏السابق إلى المواطنين المستحقين، وذلك ضمن خطة تشمل 3000 مستحق ‏من منطقة ماروتا سيتي‎ .‎

وبينت المحافظة في قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أنه تم إلى الآن سداد ‏إلى ما يقارب الـ 1600 اسم من مستحقي المنطقة، مشيرة إلى أن المحافظة لا ‏تزال مستمرة في تطبيق بنود البيان لحل مشكلة آلاف العائلات الذين ظُلموا في ‏عهد النظام البائد‎. ‎

وفي الـ 21 من أيار الجاري، بدأت محافظة دمشق بصرف الدفعة الرابعة من بدلات ‏الإيجار للمستحقين من أهالي منطقة “ماروتا سيتي”، وذلك في إطار ‏تنفيذ ‏خطة المحافظة المتعلقة بتعويضات السكن البديل ضمن مشروع تنظيم ‏المنطقة.‏

يذكر أن محافظة دمشق أصدرت في الـ 5 من أيار الجاري بياناً رسمياً أوضحت فيه ‏الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق المرسوم 66 في ‏منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، مؤكدةً أن الهدف هو إنصاف الأهالي ‏المتضررين، واستكمال تنفيذ المشروع، وفق أسس قانونية وتنظيمية واضحة‎.‎

