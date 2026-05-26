محافظة دمشق تواصل دفع بدلات الإيجار للمستحقين في ماروتا سيتي

دمشق-سانا
أعلنت محافظة دمشق عن مواصلة دفع بدلات الإيجار بنسبة 35 ضعفاً عن السابق إلى المواطنين المستحقين، وذلك ضمن خطة تشمل 3000 مستحق من منطقة ماروتا سيتي .
وبينت المحافظة في قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أنه تم إلى الآن سداد إلى ما يقارب الـ 1600 اسم من مستحقي المنطقة، مشيرة إلى أن المحافظة لا تزال مستمرة في تطبيق بنود البيان لحل مشكلة آلاف العائلات الذين ظُلموا في عهد النظام البائد.
وفي الـ 21 من أيار الجاري، بدأت محافظة دمشق بصرف الدفعة الرابعة من بدلات الإيجار للمستحقين من أهالي منطقة “ماروتا سيتي”، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة المتعلقة بتعويضات السكن البديل ضمن مشروع تنظيم المنطقة.
يذكر أن محافظة دمشق أصدرت في الـ 5 من أيار الجاري بياناً رسمياً أوضحت فيه الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق المرسوم 66 في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، مؤكدةً أن الهدف هو إنصاف الأهالي المتضررين، واستكمال تنفيذ المشروع، وفق أسس قانونية وتنظيمية واضحة.