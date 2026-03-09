الرئيس الشرع يلتقي عدداً من ممثلي فئة الشباب ويستمع إلى آرائهم ومداخلاتهم

photo 8 2026 03 10 00 33 47 الرئيس الشرع يلتقي عدداً من ممثلي فئة الشباب ويستمع إلى آرائهم ومداخلاتهم

دمشق-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق اليوم الإثنين، عدداً من ممثلي فئة الشباب من مختلف المبادرات والقطاعات، حيث استمع إلى مداخلاتهم وآرائهم حول سبل تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، ودعم المبادرات الشبابية، بما يسهم في تعزيز دورهم في عملية البناء الوطني.

وأكد الرئيس الشرع خلال اللقاء أن الشباب يشكّلون ركيزة أساسية في المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية تهيئة البيئة التي تتيح لهم الإبداع والمشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية، إضافة إلى ضرورة تعزيز برامج إعادة التأهيل والدمج للشباب ذوي الإعاقة، بما يتيح الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في مسيرة البناء بوصفهم شركاء فاعلين في وطنهم.

