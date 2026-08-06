وزير الخارجية: التفجير في جرمانا لن يثني السوريين عن مواصلة مسيرة التعافي وبناء الدولة

photo 2026 08 06 23 44 39 وزير الخارجية: التفجير في جرمانا لن يثني السوريين عن مواصلة مسيرة التعافي وبناء الدولة

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن التفجير الذي شهدته مدينة جرمانا بريف دمشق اليوم الخميس، واستهداف المدنيين ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن المضي في طريق التعافي وبناء الدولة.

وبين الوزير الشيباني في منشور عبر حسابه على منصة (إكس)، أن مؤسسات الدولة ستواصل أداء واجبها في حماية المواطنين، وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.

وكانت انفجرت عبوة ناسفة في حافلة ركاب في مدينة جرمانا بريف دمشق، وأعلنت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة عن وجود إصابات جراء الانفجار، حيث أعادت فرق الدفاع المدني الطريق الذي وقع فيه الانفجار أمام حركة السير، إثر انتهاء فرق الدفاع المدني من إزالة آثاره بالكامل.

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