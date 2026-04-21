وفد أممي يبحث مع أهالي بلدة جباتا الخشب آثار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

القنيطرة- سانا

بحث وفد أممي، خلال لقائه عدداً من أهالي بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، آثار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما في المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار، بهدف نقلها إلى الجهات المعنية والمنظمات الدولية.

وأوضح مدير المنطقة الشمالية في محافظة القنيطرة محمد السعيد، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن وفداً أممياً التقى عدداً من المواطنين في بلدة جباتا الخشب واستمع إلى معاناتهم الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ولا سيما ما يتعلق باعتقال عدد من الشبان منذ أشهر دون معرفة مصيرهم، ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ورعي مواشيهم، إضافة إلى حادثة استهداف أحد المواطنين في بلدة الرفيد مؤخراً أثناء توجهه إلى أرضه الزراعية، ما أدى إلى استشهاده وتدمير سيارته.

وبيّن السعيد أنّ الوفد الأممي حمل هذه المطالب والمعاناة في المحافظة لنقلها إلى الجهات المعنية والمنظمات الدولية، أملاً في الإسهام بالتخفيف منها.

وتتواصل معاناة أهالي المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار في القنيطرة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي طالت حياتهم اليومية وسبل عيشهم، وكان آخرها صباح اليوم الثلاثاء، حيث توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي في قرية طرنجة بالريف الشمالي، واعتقلت أحد أبنائها واقتادته إلى جهة مجهولة.