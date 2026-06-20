إصابة 23 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا ‏خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا
أصيب 23 شخصاً، جراء حوادث سير وحرائق عدة وقعت في عموم سوريا يوم أمس، واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم السبت، أن 22 شخصاً أصيبوا نتيجة وقوع 18 حادث سير، تمت الاستجابة لها عبر تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
ونبّه الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 235 حريقاً في عموم سوريا، بينها 20 في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات (بالمنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، وقامت بإخمادها وتبريد أماكنها.
وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة مدني تم تقديم الإسعافات الأولية له، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.
وجدد الدفاع المدني التذكير بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان توفي شخصان وأصيب 22 آخرون أمس الأول الخميس، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.