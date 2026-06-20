إصابة 23 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا ‏خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

أصيب 23 شخصاً، جراء حوادث سير وحرائق عدة وقعت في ‏عموم سوريا يوم أمس، واستجابت لها فرق الدفاع المدني ‏السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم السبت، ‏أن 22 شخصاً أصيبوا نتيجة وقوع 18 حادث سير، تمت ‏الاستجابة لها عبر تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلهم ‏إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين ‏أماكنها‎.‎

ونبّه الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد ‏من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، ‏وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل ‏استخدام الهاتف المحمول‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 235 حريقاً في عموم ‏سوريا، بينها 20 في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي ‏متفرقات (بالمنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار ‏والقمامة والأسلاك الكهربائية)، وقامت بإخمادها وتبريد أماكنها‎.‎

وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة مدني تم تقديم الإسعافات ‏الأولية له، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر ‏المادية‎.‎

وجدد الدفاع المدني التذكير بعدم إشعال النيران في المناطق ‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق ‏المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق ‏الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، ‏والعمل على إزالتها بطرق آمنة‎.‎

وكان توفي شخصان وأصيب 22 آخرون أمس الأول الخميس، ‏جراء وقوع حرائق وحوادث سير في سوريا، استجابت لها فرق ‏الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.