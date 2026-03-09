قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الصمدانية الشرقية والحرية بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، في قريتي الصمدانية الشرقية، والحرية بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في ريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزين مؤقتين، الأول في قرية الصمدانية الشرقية مؤلف من سيارتين عسكريتين، والثاني على الطريق الواصل بين منطقة الكسارات وقرية الحرية، مؤلف من خمس سيارات عسكرية، وأجرت عمليات تفتيش للمارة دون ورود أنباء عن أي حالات اعتقال.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال.