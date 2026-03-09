استنفار خدمي وإنساني في منفذ جوسيه بريف حمص لاستقبال العائدين من لبنان

IMG 1733 استنفار خدمي وإنساني في منفذ جوسيه بريف حمص لاستقبال العائدين من لبنان

حمص-سانا

يشهد منفذ جوسيه الحدودي في ريف حمص الغربي حركة متزايدة مع عودة العديد من السوريين، قادمين من الأراضي اللبنانية، وسط استنفار للجهات الحكومية والخدمية والإنسانية لتأمين استقبال العائلات العائدة وتقديم الخدمات الإغاثية والطبية اللازمة لها، وضمان دخولها بشكل آمن ومنظم.

IMG 1711 استنفار خدمي وإنساني في منفذ جوسيه بريف حمص لاستقبال العائدين من لبنان

وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في تصريح لمراسل سانا، أن المنفذ يواصل استقبال موجات العائدين من لبنان، في ظل استنفار كامل للكوادر العاملة داخل المنفذ لضمان عودة آمنة وكريمة.

وبيّن علوش أن الكوادر العاملة تعمل على تبسيط إجراءات الدخول والتدقيق في الأوراق الرسمية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتنظيم حركة العبور ومنع الازدحام، لافتاً إلى تصاعد ملحوظ في أعداد الوافدين خلال الأيام القليلة الماضية.

IMG 1634 استنفار خدمي وإنساني في منفذ جوسيه بريف حمص لاستقبال العائدين من لبنان

وأشار إلى أن عدد القادمين من لبنان عبر معبر جوسيه الحدودي بلغ نحو 27 ألف مواطن سوري، مؤكداً تقديم مجموعة من التسهيلات للعائدين، من بينها تأمين حافلات نقل مجانية لنقلهم من المنفذ إلى وجهاتهم داخل الأراضي السورية.

وأضاف علوش: إنه تم تجهيز نقطة طبية وسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات المرضية والطارئة، وذلك بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بهدف تقديم الدعم الإنساني اللازم للعائدين.

IMG 1705 استنفار خدمي وإنساني في منفذ جوسيه بريف حمص لاستقبال العائدين من لبنان

من جهته، أوضح خالد عثمان مدير مركز الدفاع المدني التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة القصير أن الدفاع المدني استنفر آلياته ومعداته في معبر جوسيه، نتيجة تزايد حركة العودة من لبنان بسبب الأحداث الأخيرة الناجمة عن القصف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.

وبيّن عثمان أن فرق الدفاع المدني نشرت عدة آليات إسعاف داخل المعبر لاستقبال الحالات الطبية وتقديم الإسعافات الأولية، إضافة إلى تجهيز آليات لنقل العائلات من داخل المعبر إلى خارجه وإيصالهم إلى نقاط آمنة.

ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع نحو 60 حالة صحية تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، استدعى بعضها نقل المصابين إلى مشافي مدينة حمص لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً استمرار الفرق في تقديم الخدمات الإغاثية والإسعافية للعائدين.

IMG 1714 استنفار خدمي وإنساني في منفذ جوسيه بريف حمص لاستقبال العائدين من لبنان

بدوره، أوضح طارق الأشرف منسق وحدة إدارة الكوارث في الهلال الأحمر العربي السوري فرع حمص أن متطوعي الهلال الأحمر يواصلون استجابتهم الطارئة في معبر جوسيه منذ بدء وصول الوافدين من لبنان، لمساندة العائلات العائدة وتلبية احتياجاتها الإنسانية.

وأشار الأشرف إلى أن المتطوعين يعملون على مدار الساعة في نقطة مخصصة خارج المعبر وداخله عند الحاجة، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفاً، ولا سيما كبار السن والأطفال والمرضى.

IMG 1712 استنفار خدمي وإنساني في منفذ جوسيه بريف حمص لاستقبال العائدين من لبنان

وبيّن أن الفرق تقدم مواد الإغاثة الطارئة مثل البطانيات والمواد الغذائية، إضافة إلى الخدمات القانونية وخدمات إعادة الروابط الأسرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبالتعاون مع شركاء إنسانيين من بينهم برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتأتي عودة السوريين من لبنان على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها الأراضي اللبنانية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، ما دفع العديد من العائلات السورية إلى العودة الطوعية إلى وطنها.

IMG 1724 استنفار خدمي وإنساني في منفذ جوسيه بريف حمص لاستقبال العائدين من لبنان
