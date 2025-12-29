وزير الطاقة: عودة الكهرباء إلى تدمر والسخنة والتبني بعد سنوات من الانقطاع

دمشق-سانا

أعلن وزير الطاقة محمد البشير اليوم، عودة الكهرباء إلى آلاف البيوت في مدينتي تدمر والسخنة بمحافظة حمص، وبلدة التبني بريف دير الزور بعد انقطاع لسنوات.

وقال الوزير في تدوينة على منصة “إكس”: بعد سنواتٍ طويلة من العتمة، تعود الكهرباء اليوم لتضيء آلاف البيوت في تدمر والسخنة والتبني والعديد من القرى والبلدات، فتعود معها الحياة، والدفء، والأمل، آلاف العائلات رأت النور من جديد بعد انقطاع قاسٍ طال لسنوات، في مشهد يختصر الصبر والانتصار.

وأضاف: كل الاحترام والتقدير لهذا الشعب العظيم الذي صبر معنا رغم التحديات وقساوة الظروف، والشكر موصول لفرقنا وورشاتنا الفنية التي لم تعرف التعب، وتواصل العمل في الليل والنهار، لتعيد الضوء إلى كل بيت في وطننا الحبيب.

وتعمل وزارة الطاقة على مواجهة التحديات الكبيرة التي خلّفها النظام البائد من دمار واسع في الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية، حيث تركزت الجهود على إعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل وصيانة الشبكات الفرعية، إضافة إلى إدخال تجهيزات حديثة، بما يعكس إصرار الدولة على إعادة النور إلى المدن والبلدات وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية كركيزة أساسية لعودة الحياة الطبيعية ودعم مسيرة التنمية.