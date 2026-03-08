وفد من الأمانة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء يجري جولة في مدينة الفيحاء الرياضية

دمشق-سانا

أجرى معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية، لشؤون مجلس الوزراء علي كده، جولة ميدانية في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، برفقة وفد من الأمانة العامة.

والتقى كده، خلال الجولة، وزير الرياضة والشباب محمد سامح الحامض وعدداً من القائمين على إدارة المدينة، كما تم الاطلاع على واقع صالات المنشأة ومرافقها الخدمية، وأعمال التطوير الجارية فيها، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز جاهزيتها وفق المعايير العالمية، لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية.

وتعد مدينة الفيحاء الرياضية من المنشآت الرياضية المهمة لكونها تضم العديد من الصالات الرياضية، والملاعب التي تخدم مختلف الألعاب الرياضية في سوريا، ويجري حالياً إعادة تأهيل لأهم مرافقها، وتحديداً صالة كرة السلة التي أعيد تأهيلها، وفقاً للمعايير الدولية المطابقة لاستضافة البطولات الدولية.