مباحثات نقابية سورية – تركية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين

دمشق-سانا



بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور، اليوم الإثنين، مع رئيس اتحاد عمال تركيا “حقيش” محمود أرسلان والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون النقابي والعمالي، والعمل على تفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة، وذلك في مبنى الاتحاد العام بدمشق.



وأكد البكور في تصريح لمراسلة سانا، أن المباحثات الثنائية واجتماعات اللجنة العمالية المشتركة مع الوفد النقابي التركي ركزت على ملفات استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق العمال السوريين، سواء المقيمين في تركيا أو الراغبين بالعودة إلى سوريا أو الذين عادوا مؤخراً.

تحسين أوضاع العمال المهنية والقانونية

وبيّن البكور أن الجانبين يعملان على إبرام اتفاقية ثنائية يتبعها تواصل رسمي مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل في البلدين، لتأطير اتفاقية حكومية رسمية تهدف إلى توحيد الملف التأميني للعمال الذين تنقلوا بين سوريا وتركيا، وضمان عدم ضياع حقوقهم التقاعدية والتأمينية.





ولفت إلى أن إجمالي عدد العمال السوريين في تركيا يُقدر بنحو مليوني عامل، يعمل معظمهم تحت بند “الحماية المؤقتة”، مشيراً إلى وجود إرادة مشتركة لتذليل العقبات وتوفير التسهيلات التي تضمن تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية، وتسهيل وصولهم إلى حقوقهم كافة.

النهوض بعمل اللجنة العمالية المشتركة

من جانبه أكد أرسلان، في تصريح مماثل، حرص الاتحاد التركي على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، لتذليل جميع العقبات التي تواجه العمالة السورية في تركيا وتحفظ حقوقها، مع السعي إلى تطوير العلاقات الثنائية للنهوض بعمل اللجنة المشتركة بما يخدم العمال في كلا البلدين، إلى جانب وضع أطر تنظيمية لوضعية العمال الذين يتهيؤون للعودة إلى سوريا في المرحلة المقبلة.





وبيّنت مسؤولة ملف الهجرة في اتحاد عمال تركيا نسيبة كونيكو، خلال اجتماع اللجنة، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم واقع العمالة السورية في تركيا ودمجها ضمن منظومة حماية اجتماعية متكاملة، بما يسهم في الحد من العمل غير المنتظم وحماية حقوق العمال.



وأشارت إلى أن المرحلة الماضية شهدت لقاءات بين وزارتي الداخلية والقوى العاملة في تركيا لمعالجة التحديات المتعلقة بتصاريح العمل الخاصة بالعمال السوريين، إضافةً إلى التعاون المستمر مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا لرفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم العمالة المهاجرة وفق المعايير الدولية.

مراجعة لمستقبل نظام الحماية

بدوره أوضح مدير العلاقات العربية والدولية في الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا الدكتور عدنان عزوز، أن الحكومة التركية تجري مراجعة شاملة لمستقبل نظام الحماية، بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة في سوريا وسياسة الهجرة التركية.



وقال عزوز: إن الحكومة التركية أعلنت في 26 حزيران الماضي إعفاء السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على تصريح العمل التقليدي واستبداله بنظام الإعفاء من تصريح العمل، بهدف دمج العمالة السورية في الاقتصاد الرسمي، وزيادة تسجيل العمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي التركي، والحد من العمالة غير النظامية وتلبية احتياجات سوق العمل التركي.



ويعد اتحاد عمال تركيا أحد أكبر أربعة مراكز نقابية في البلاد، تأسس عام 1976، ويضم تحت مظلته نحو 21 نقابة قطاعية تغطي مجالات العمل المختلفة مثل البلديات والخدمات العامة وغيرها.



