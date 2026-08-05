زراعة دمشق وريفها و”فاو” تبحثان إطلاق مدارس المزارعين الحقلية

ريف دمشق-سانا



بحث مدير زراعة دمشق وريفها الدكتور “زيد أبو عساف” مع ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الأربعاء، آليات إطلاق مدارس المزارعين الحقلية للموسم الزراعي القادم، في عدد من مناطق محافظة ريف دمشق، بهدف نقل المعارف الزراعية الحديثة، وتعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية والتنموية.



وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام أن الجانبين ناقشا تحديد القرى والمناطق المستهدفة وفق الاحتياجات والأهمية الزراعية لكل منطقة، والجوانب التنفيذية الخاصة بتوزيع المدارس الحقلية البالغ عددها 30 مدرسة، وفق القطاعات الزراعية المستهدفة، بواقع 15 مدرسة لقطاع الأشجار المثمرة، و5 مدارس لزراعة الأنفاق الصيفية، و10 مدارس لقطاع الإنتاج الحيواني، ولا سيما تربية الأبقار، كما ذكر على قناة التلغرام الخاصة بالوزارة.



يذكر أن مديرية زراعة دمشق وريفها، نظمت في شهر أيار الماضي، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” ومركز “الأعداء الحيوية” في حماة، دورة تخصصية لميسري المدارس الحقلية حول إدارة الآفات باستخدام الأعداء الحيوية، لاستعادة التوازن الطبيعي بالأنظمة البيئية، وذلك في مشتل بيت تيما في قطنا بريف دمشق.



وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) منظمة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم، وتضم 194 دولة عضواً، وتتواجد في أكثر من 130 دولة.