وزير الخارجية يستقبل وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا

دمشق-سانا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في العاصمة دمشق، اليوم الثلاثاء، وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة، برئاسة مونيا عمار.

وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج زيارة اللجنة إلى الجمهورية العربية السورية، والجهود التي بذلتها خلال العام الماضي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون القائم وتسهيل مهامها بما ينسجم مع القوانين الوطنية ويحترم السيادة السورية.

وأكد الوزير الشيباني حرص الحكومة السورية على مواصلة التنسيق والحوار البنّاء مع الآليات الأممية، مشيداً بالعمل المهني للجنة.

كما أشادت اللجنة بالتعاون المثمر من قبل الحكومة السورية وتقديم التسهيلات، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها في إدارة المرحلة الحالية، رغم ما تواجهه من تحديات وصعوبات متراكمة وإرث ثقيل من المرحلة السابقة.