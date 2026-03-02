عطل بإحدى المحولات في محطة العتيبة الصناعية بريف دمشق إثر سقوط بقايا صاروخ

ريف دمشق-سانا

خرجت إحدى المحولات الكهربائية في محطة تحويل العتيبة الصناعية بريف دمشق عن الخدمة، نتيجة سقوط بقايا صاروخ في محيط المحطة، وذلك على خلفية الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام، أن العطل أدى إلى خروج عدد من المخارج المغذية لمنطقة الضمير، إضافة إلى جزء من مدينة عدرا الصناعية، لافتة إلى استمرار أعمال الكشف الفني وتقييم حجم الأضرار، تمهيداً لإجراء المعالجات اللازمة، وإعادة التغذية الكهربائية إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الوزارة، أن الورشات الفنية المختصة باشرت فوراً بأعمال الكشف والتقييم، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان سلامة التجهيزات واستقرار الشبكة.

وتشهد المنطقة منذ السبت الماضي، توتراً متصاعداً، وذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.