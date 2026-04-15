جولات رقابية على أسواق الذهب في دمشق لضبط العيارات والمواصفات

دمشق-سانا

أطلقت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة جولات رقابية اليوم الأربعاء، على أسواق الذهب في مدينة دمشق، شملت حيي الحريقة والحميدية، في إطار متابعة حركة البيع والشراء والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة.

وتركزت الجولات على تدقيق العيارات والدمغات المعتمدة، والتحقق من مطابقة المشغولات الذهبية للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز ضبط السوق.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.