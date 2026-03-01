إفطار رمضاني جماعي في القصير يعزز التكافل ويدعم الأسر المحتاجة

حمص-سانا

أُقيمت مساء اليوم الأحد مأدبة إفطار صائم في مدينة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، نظّمتها منظمة هاند للمساعدات الإنسانية والتنمية بالتعاون مع مجلس مدينة القصير، وذلك في مقر صالة الاستهلاكية.

وأوضح منسق البرامج الميدانية في منظمة هاند حسين عمار، في تصريح لمراسل سانا، أن المأدبة تأتي ضمن برنامج “أهلاً رمضان” الذي تنفذه المنظمة، بعد سلسلة إفطارات أُقيمت في دمشق، مبيناً أنه جرى تخصيص إفطار القصير لعوائل الأيتام والأسر الأشد فقراً، إضافة إلى عمال النظافة والعاملين في قطاعات الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والطرقات.

من جهته، أشار مدير البرنامج التعليمي في المنظمة، سامر الطويل، إلى أن الإفطارات تتضمن أنشطة مرافقة تستهدف الأطفال والطلاب، بهدف إدخال أجواء رمضانية تفاعلية تعزز شعورهم بالفرح والتجدد، لافتاً إلى الدور الكبير للمتطوعين والمنظمين في إنجاح الفعالية.

بدوره، أكد مدير منطقة القصير، حسن محب الدين، أهمية هذه المبادرة التي شملت العوائل الأشد احتياجاً في المنطقة، معرباً عن أمله في تكرار مثل هذه الأنشطة خلال الفترة القادمة.

كما عبّر المواطن جابر المنصور، أحد المدعوين، عن تقديره لهذه المبادرة، معتبراً أنها تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية ودعم العوائل المحتاجة.

وشهدت مأدبة الإفطار، التي شارك فيها نحو 1300 مدعو، فقرات من الأناشيد والمدائح النبوية، ما أضفى أجواءً رمضانية مميزة على الفعالية.

