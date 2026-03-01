محافظة دمشق: السماح بفتح الفعالية التجارية والخدمية ليلاً خلال شهر رمضان والعيد

دمشق-سانا

أصدرت محافظة دمشق قراراً يقضي بالسماح بالفتح الليلي للمحال والمنشآت التجارية خلال شهر رمضان المبارك، وأسبوع عيد الفطر، وذلك في إطار تلبية متطلبات حركة الأسواق المتزايدة خلال هذه الفترة.

ويشمل القرار، وفق منشور للمحافظة أمس السبت على قناتها تلغرام، جميع المهن التجارية، والمطاعم، والمتنزهات، ومحال بيع، وتصنيع الحلويات والأغذية، إضافة إلى المهن الخدمية.

وأصدر المكتب التنفيذي بالمحافظة في الرابع من شهر تشرين الثاني الماضي قراراً حدد بموجبه أوقات الفتح، والإغلاق للفعاليات التجارية والخدمية، وفق نوع الفعالية ضمن مدينة دمشق.