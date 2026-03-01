محافظة دمشق: السماح بفتح الفعالية التجارية والخدمية ليلاً خلال شهر رمضان والعيد

WSS0523 محافظة دمشق: السماح بفتح الفعالية التجارية والخدمية ليلاً خلال شهر رمضان والعيد

دمشق-سانا

أصدرت محافظة دمشق قراراً يقضي بالسماح بالفتح الليلي للمحال والمنشآت التجارية خلال شهر رمضان المبارك، وأسبوع عيد الفطر، وذلك في إطار تلبية متطلبات حركة الأسواق المتزايدة خلال هذه الفترة.

ويشمل القرار، وفق منشور للمحافظة أمس السبت على قناتها تلغرام، جميع المهن التجارية، والمطاعم، والمتنزهات، ومحال بيع، وتصنيع الحلويات والأغذية، إضافة إلى المهن الخدمية.

وأصدر المكتب التنفيذي بالمحافظة في الرابع من شهر تشرين الثاني الماضي قراراً حدد بموجبه أوقات الفتح، والإغلاق للفعاليات التجارية والخدمية، وفق نوع الفعالية ضمن مدينة دمشق.

“سوريا حرة.. عام على النصر”.. كلية الآداب بدمشق تحتفل بذكرى التحرير
الدفاع المدني السوري: إتلاف 822 قطعة ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب أغلبها قنابل عنقودية ‏
عدليتا دمشق وريفها تتصدّيان بحزم لآفة المخدّرات عبر سياسات متوازنة
شركتا كهرباء دمشق و ريفها.. ورشات الصيانة جاهزة لإصلاح الأعطال ‏الكهربائية خلال أيام العيد على مدار الساعة
معرض للمشغولات اليدوية لطالبات الثانوية المهنية في مدينة دوما
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك