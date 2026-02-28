ضمن حملة “إفطار صائم”.. توزيع 1000 وجبة إفطار على الأسر المهجرة باللاذقية

اللاذقية-سانا

نفّذ فريق منظمة “الاستجابة الطارئة” اليوم السبت، مبادرة إنسانية لتوزيع 1000 وجبة في مدينة اللاذقية، ضمن حملة “إفطار صائم”، وذلك في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي، خلال شهر رمضان المبارك.

وتستهدف المبادرة، التي تأتي بدعم من الشركة السورية للبترول (إس بي سي)، العائلات المهجرة في مختلف المناطق المتضررة في المحافظات، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية، ومد يد العون للأهالي خلال الشهر الفضيل.

وأوضح حسن الشيخ، منسق المشاريع في الفريق، أن التوزيع يتم يومياً بالتعاون مع الشركة السورية للبترول، ويشمل ألف وجبة تقدم للأهالي في المخيمات والمناطق المتضررة والمدن والقرى المهدمة.

وأضاف الشيخ: إن الفريق نفذ إفطارات جماعية في معظم المحافظات السورية، من بينها دير الزور والرقة والحسكة، ضمن خطة يومية تستهدف محافظة مختلفة، بما يسمح بتغطية شاملة لكل المحافظات خلال الشهر الكريم.

وتعمل منظمة “الاستجابة الطارئة” في المجال الإنساني منذ تأسيسها في الشمال السوري عام 2019.