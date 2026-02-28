لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة في دائرتين بالرقة

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قراراً يتضمن القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرتين الانتخابيتين الرقة والطبقة بمحافظة الرقة.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها على التلغرام، أن القرار جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م، وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م، وإعلان اللجنة الفرعية للقائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة بالمحافظة المذكورة أعلاه بتاريخ إصدار هذا القرار.

ووفق القرار، تختار اللجنة العليا القائمة النهائية من القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرتين الانتخابيتين الرقة – الطبقة بمحافظة الرقة، متضمنة نصاب كل من الدائرتين حسب النظام الانتخابي المؤقت.

وأوضحت اللجنة أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن على القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة فيما يخص دائرته الانتخابية التابع لها، أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية، خلال يومين من تاريخ هذا القرار، وتبت لجنة الطعون بالطعون المقدمة لها خلال يوم على الأكثر من تاريخ تقديمها.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، الأربعاء الفائت، تشكيل لجان المراقبة القانونية للعملية الانتخابية في الدائرتين الانتخابيتين الرقة والطبقة بمحافظة الرقة.

وتضم الرقة ثلاث دوائر انتخابية، وجرى انتخاب ممثّلَين عن دائرة تل أبيض في أواخر شهر تشرين الأول الماضي، بينما تتواصل التحضيرات لاختيار ثلاثة ممثّلين عن دائرة الرقة، وممثّل واحد عن دائرة الطبقة.