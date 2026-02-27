ضبط 600 كغ من لحم الفروج الفاسد في ورشة بريف دمشق وإحالة المتورطين للقضاء

ريف دمشق-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق، 600 كيلوغرام من لحم الفروج الفاسد داخل ورشة لتحضير كباب الدجاج في إحدى المزارع، كانت تستخدم مخلفات الفروج في التصنيع بغرض الغش وزيادة الوزن.

مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق خالد عبد السلام أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن القائمين على الورشة استبدلوا لحم الصدر بنترات وجلد الفروج، وخلطوها بمواد أخرى بهدف زيادة الوزن وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبيّن عبد السلام أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم صلاحية المادة للاستهلاك البشري ومخالفتها الجسيمة للمواصفات القياسية السورية، ما استدعى إتلاف الكمية بالكامل أصولاً، وتنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص وإغلاق الموقع وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وأكد أن المديرية تواصل تنفيذ جولات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية في مختلف مناطق المحافظة لضمان سلامة المواد المطروحة وحماية المستهلك من الغش والتلاعب.

وكانت المديرية نظمت خلال الأسابيع الماضية ضبوطاً بعدة مخالفات شملت لحوماً فاسدة، ومحلات تبيع مواد منتهية الصلاحية، وورشات تستخدم مواد أولية غير مطابقة للمواصفات، حيث تمت مصادرة المواد المخالفة وإتلافها وإحالة أصحابها إلى القضاء.