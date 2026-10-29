فرق الدفاع المدني في الحسكة تعمل على فتح قنوات لتصريف المياه عند جسر البيروتي تاريخ النشر: 2026/10/29 6:52 مساءً اخر تحديث: 2026/10/29 6:52 مساءً قائمة الصور 1/2 جولة لدائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب على معمل ريفا فارما للصناعات الدوائية بريف المحافظة إخماد الحريق الحراجي بين مشروع دمر وقصر الشعب في دمشق آثار الدمار في مدارس منطقة الحولة بريف حمص نتيجة قصف النظام البائد بدء تجهيز 100 ألف كتاب مدرسي لإرسالها إلى الحسكة ضمن خطة وزارة التربية مبادرة شبابية في حمص لإزالة رموز النظام البائد وتزيين الجدران بالعلم الوطني وعبارات عن حب الوطن صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحسكةالدفاع المدني السوريجسر البيروتي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إغلاق طريق دير الزور- دمشق بسبب السيول الجارفة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب..1596منشأة توفر 83 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 إصابة مدنيين جراء اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون بالسويداء أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 طرطوس.. انطلاق معرض “نستعيد بيئتنا ونكمل الحكاية” بمشاركة الحرفيين والفعاليات البيئية أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 29, 2026