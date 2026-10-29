الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
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فرق الدفاع المدني في الحسكة تعمل على فتح قنوات لتصريف المياه عند جسر البيروتي

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