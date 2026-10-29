تضرر أراضٍ زراعية ومنازل في منطقة وادي السيلة غرب الرقة جراء السيول الأخيرة تاريخ النشر: 2026/10/29 6:32 مساءً اخر تحديث: 2026/10/29 8:05 مساءً قائمة الصور 1/5 صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة داريا بمحافظة ريف دمشق مهرجان ربيع حماة 2026 في يومه السادس محافظ حمص يزور مطرانية الوادي في بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي ويلتقي المطران باسيليوس منصور مشاهد لعودة النشاط التجاري إلى شارع القوتلي بمدينة الرقة عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابة لصوص في دير الزور ويصادرون كمية كبيرة من المسروقات من أجل إعادتها لأصحابها صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الرقةالسيولتضرر أراضٍ زراعية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إغلاق طريق دير الزور- دمشق بسبب السيول الجارفة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب..1596منشأة توفر 83 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 إصابة مدنيين جراء اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون بالسويداء أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 طرطوس.. انطلاق معرض “نستعيد بيئتنا ونكمل الحكاية” بمشاركة الحرفيين والفعاليات البيئية أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 29, 2026