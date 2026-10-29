وفاة 5 أشخاص وفقدان 5 آخرين وإنقاذ 25 شخصاً جراء السيول في سوريا

محافظات-سانا



أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات، مشيرةً إلى استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن الوفيات توزعت على النحو الآتي‎:‎

· وفاة طفل غرقاً في بركة مياه تشكلت نتيجة تجمع مياه السيول في قرية هنيدة بمنطقة الطبقة في ريف الرقة الغربي، إثر سقوطه فيها أثناء اللعب بالقرب منها.

· وفاة طفل غرقاً في بركة مياه تشكلت بفعل السيول في قرية حمّار العلي بمنطقة الكسرة في ريف دير الزور الغربي، إثر سقوطه فيها أثناء رعيه للأغنام، وفق إفادات الأهالي.

· وفاة طفلين غرقاً في بركة مياه تشكلت نتيجة تجمع مياه السيول في قرية أبو حية بمنطقة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.

· وفاة مدني عند جسر السلماني في ريف الرقة الغربي، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن حادث سير وقع في المنطقة.

استمرار البحث عن المفقودين

وأوضحت الوزارة أن المفقودين هم‎:‎

· مدني جرفته السيول على طريق دير الزور‎– ‎ تدمر في منطقة هريبشة، ولا تزال عمليات البحث عنه مستمرة‎.‎

· شخصان فُقدا جراء السيول عند جسر السلماني غرب مدينة الرقة، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث ‏والاستجابة في الموقع‎.‎

· طفل فُقد في قرية الخاتونية بريف صرّين شرقي حلب نتيجة السيول التي شهدتها المنطقة‎.‎

· طفل فُقد في حي الأسدية بمدينة منبج شرقي حلب نتيجة السيول‎.‎

إنقاذ 25 شخصاً واستمرار الاستجابة الميدانية

وقالت الوزارة: إن فرق الدفاع المدني السوري تمكنت من إنقاذ 25 شخصاً حاصرتهم السيول أو علقت مركباتهم في المياه، وذلك في محافظات الرقة ودير الزور وحمص.

وأكدت استمرار انتشار فرقها ميدانياً في المناطق المتضررة، والاستجابة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الدعم اللازم للمدنيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من آثار الحالة الجوية والحفاظ على سلامة السكان.

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية، وقطع عدد من الطرقات.