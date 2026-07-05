حملة “بصر 4” تبدأ إجراء عمليات الماء البيضاء في المشفى الوطني بدير الزور

دير الزور-سانا

بدأت مؤسسة بصر العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية صحة دير الزور ومؤسسة شام الإنسانية، إجراء عمليات الماء البيضاء (الساد) في المشفى الوطني بدير الزور، اليوم الأحد،‏ وذلك ضمن حملة بصر 4.



وأوضح مدير المشفى الوطني بدير الزور عبيدة عبد الرزاق لمراسل سانا، أن حملة بصر الرابعة تضمنت منذ الأمس بدء فحص المرضى الذين ستجرى لهم العمليات الجراحية التي تم المباشرة فعلياً بها اليوم.



وأشار إلى أن العدد المستهدف هو 400 مريض قابل للزيادة، وأوضح أنه في المستقبل القريب سيكون هناك حملات متواترة في هذا المجال لدعم المحافظة، ولحين النهوض بالقطاع الصحي في دير الزور.



من جانبه، ذكر المدير الطبي لمؤسسة بصر العالمية صادق الدعيس، أن الحملة تستهدف فحص ألفي مريض وتوزيع أكثر من ألف نظارة طبية للقراءة، موضحاً أنه سيتم الانتقال بعد دير الزور إلى الرقة وصولاً إلى اللاذقية.



بدوره أوضح عبيد محمد الذي استفاد سابقاً من حملة بصر لإجراء عملية لإحدى عينيه، أنه قدم اليوم بعد تسجيله عبر الرابط الذي أطلقته الوزارة لإجراء عملية الماء البيضاء للعين الثانية، لافتاً إلى نجاح العملية الأولى ومشيداً بالخدمة المقدمة.



يذكر أن مؤسسة بصر أطلقت سابقاً حملتين في دير الزور استهدفت قرابة 1000 شخص ممن يعانون من الماء البيضاء، وتستمر الحملة الحالية حتى الـ 10 من الشهر الجاري.