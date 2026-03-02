الجو بين الصحو والغائم جزئياً وثلوج خفيفة فوق مرتفعات القلمون

دمشق-سانا

يكون الجو خلال النهار بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع احتمال ضعيف لهطل أمطار محلية خفيفة عشوائية فوق أجزاء من المنطقة الجنوبية الشرقية، وهطولات ثلجية خفيفة فوق مرتفعات القلمون.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة في المنطقة الشرقية، بينما تكون أدنى من معدلاتها بنحو1ـ 3 درجات مئوية في باقي المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية غربية في الجزيرة، والمنطقة الشرقية، بينما تكون شمالية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة.

وأشارت المديرية إلى أن الجو ليلة الثلاثاء يكون بارداً، بشكلٍ عام وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية، وبعض المناطق الداخلية ومن تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:

دمشق5/14
ريف دمشق-القلمون  ناقص2/6
القنيطرة1/16
درعا2/16
السويداء2/12
حمص2/14
حماة4/17
اللاذقية7/18
طرطوس9/17
حلب2/14
إدلب5/14
دير الزور6/21
الرقة4/16
الحسكة3/15
