وفاة طفل وإصابة 15 آخرين جراء حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا

أعلن الدفاع المدني السوري عن وفاة طفل، وإصابة 15 آخرين، جراء حوادث سير وقعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف المحافظات.

وأكد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم السبت، أن فرقه استجابت لـ 7 حوادث سير، وقدمت الإسعافات الأولية لـ 7 مصابين في مواقع الحوادث، بينما أسعف المدنيون بقية المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج، وتم نقل جثمان الطفل إلى مشفى خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، ولا سيما عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب الانزلاق على الطرقات، إضافة إلى التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت الفرق لـ 21 حريقاً، منها 11 حريقاً في المنازل والمحال التجارية، و10 حرائق متفرقة، حيث عملت على إخماد الحرائق وتبريد أماكنها دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت أضرار هذه الحرائق على الخسائر المادية.

وكان الدفاع المدني أعلن يوم أمس الجمعة، عن إصابة 22 شخصاً جراء 6 حوادث سير و29 حريقاً، استجابت لها فرق الدفاع المدني خلال الساعات الـ 24 الماضية في مناطق سورية متفرقة.