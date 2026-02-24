دمشق تبدأ تطبيق حظر السجائر الإلكترونية وتشدد الرقابة على الأسواق

دمشق-سانا

بدأت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق اليوم الثلاثاء تنفيذ إجراءات حظر تصنيع وتداول، وبيع وشراء، واستعمال السجائر الإلكترونية، لما قد تسببه من مخاطر صحية.

وأوضح مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق رضوان السواق في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء أن الحظر يأتي لحماية الصحة العامة، ولا سيما عند الأطفال والمراهقين، في ظل ارتباط بعض إصابات الرئة باستخدام السجائر الإلكترونية، واحتواء بعض أنواعها على منكهات ومركبات قد تكون مسرطنة، إضافة إلى جزيئات معدنية ضارة مثل النيكل والرصاص الناتجة عن آليات التسخين.

وبين السواق أن سهولة الحصول على هذه المنتجات تزيد من احتمالات الإدمان على النيكوتين، ومن ثم الانتقال إلى السجائر التقليدية، مؤكداً أن المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة مخالفة.

ولفت السواق إلى أن المديرية باشرت تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التي كانت تتعامل بالسجائر الإلكترونية، بعد ملاحظة ازدياد انتشارها خلال الفترة الماضية، ما استدعى تشديد الإجراءات للحد من تداولها.

ودعا مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق جميع المحال وأصحاب الفعاليات التجارية المعنية إلى الالتزام بقرار وزارة الصحة ضبط انتشار هذه المنتجات، مبيناً أن الإجراءات بحق المخالفين تشمل مصادرة المواد المخالفة وإتلافها، وتنظيم الضبوط اللازمة، وإغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام للمرة الأولى، مع مضاعفة المدة في حال التكرار.

وكانت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق أصدرت مساء أمس الإثنين تعميماً يقضي بمنع كامل عمليات تصنيع وتداول وبيع وشراء واستعمال السجائر الإلكترونية في جميع المتاجر والمنشآت المتخصصة ببيع هذه المنتجات.