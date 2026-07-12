مصدر أمني: توقيف مرتكب جريمة قتل في داريا بعد تحريات مكثفة

photo 2026 07 12 13 46 59 مصدر أمني: توقيف مرتكب جريمة قتل في داريا بعد تحريات مكثفة

دمشق-سانا

أعلنت الجهات الأمنية توقيف متهم بارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها امرأة وابنتها وشقيقتها داخل منزلهن في مدينة داريا في ريف دمشق، فجر الخميس الماضي.

وقال مصدر أمني لـ “سانا”: إن الوحدات المختصة وفرع الأمن الجنائي باشرا فور تلقي البلاغ، جمع الأدلة الفنية والميدانية وتحليلها، ما أسفر عن تحديد هوية الفاعل وتوقيفه خلال أقل من 24 ساعة على ارتكاب الجريمة.

وأضاف المصدر: إنه من خلال التحقيق المباشر والمواجهة بالأدلة والقرائن، اعترف الجاني (أ ع) بارتكابه الجريمة طعناً بأداة حادة، مشيراً إلى أن الدافع يعود إلى خلاف مادي بين الأطراف يتعلق باسترداد مبلغ مالي قدره 5 ملايين ليرة سورية.

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