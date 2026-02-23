قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن أربع سيارات عسكرية للاحتلال توغلت في بلدة جباتا الخشب، قبل أن تنسحب منها لاحقاً.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.