مناقشة آليات توزيع الأعلاف في حماة ضمن مشروع الطوارئ المقدم من “الفاو”

حماة-سانا

ناقش اجتماع عُقد اليوم في محافظة حماة الخطة التنفيذية لمشروع المساعدات الطارئة للأعلاف المخصص لمربي الثروة الحيوانية، والمقدم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف دعم استدامة الإنتاج الحيواني وتحسين الواقع المعيشي للمربين.

واتفق المشاركون على أن يشمل التوزيع مربي الأبقار والأغنام والماعز في مناطق حماة والسقيلبية ومصياف وسلمية ومحردة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة الأعلى من الحيازات الحيوانية.

وأوضح معاون محافظ حماة لشؤون التنمية المحلية حسن محمد الحسن في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع أقرّ إضافة منطقة محردة إلى المناطق المستهدفة، مع إعطاء أولوية للقرى التي تضم نسباً مرتفعة من المهجرين العائدين الى مناطقهم، بحيث لا تقل نسبتهم عن 20% من إجمالي المستفيدين، إضافة إلى استهداف النواحي ذات الحيازات الكبيرة لضمان تركيز الدعم وتحقيق أفضل عائد ممكن من المشروع.

من جهته، بيّن مدير مكتب الفاو في حماة ماهر خلوف أن الاستفادة من المساعدات تخضع لمعايير اجتماعية محددة، تشمل الأسر الأشد فقراً التي لا تتجاوز حيازتها ثلاث بقرات أو 15 رأساً من الأغنام والماعز، مع منح الأولوية للنساء المعيلات والأسر العائدة إلى قراها.

وشارك في الاجتماع نقيب الأطباء البيطريين في سوريا الدكتور حسين البلان، ومعاون المحافظ لشؤون الزراعة مصعب دياب، إلى جانب ممثلين عن الفاو ومديرية الزراعة ومكتب التعاون الدولي.

يُذكر أن نقابة الأطباء البيطريين في سوريا، وقّعت في الـ 19 من الشهر الجاري اتفاقية عمل مشترك مع الفاو، تتضمن توزيع 3300 طن من الأعلاف في محافظات حماة وحمص ودرعا والقنيطرة والسويداء، إضافة إلى توزيع 3000 ليتر من مضادات الطفيليات الخارجية، دعماً للصحة العامة للثروة الحيوانية وتعزيزاً لاستدامتها.