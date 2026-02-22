رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد من “قسد” خطوات دمج قواتها في الجيش العربي السوري

photo 3 2026 02 22 23 42 10 رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد من "قسد" خطوات دمج قواتها في الجيش العربي السوري

دمشق-سانا

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان في دمشق، وفداً من “قسد“، وناقش معه خطوات دمج قوات “قسد” ضمن عدة ألوية في فرق الجيش العربي السوري.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان اليوم الأحد، أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى عدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالانتشار العسكري والخطوات الإدارية.

وأعلنت الحكومة السورية في الـ 29 من كانون الثاني الفائت، الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.

