ندوة توعوية في الرقة حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها

الرقة-سانا
نظّمت نقابة صيادلة الرقة، بالتعاون مع مديرية الصحة وعدد من الجهات المعنية، أمس الأربعاء، ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها على المجتمع، بمشاركة صيادلة وأطباء وناشطين وإعلاميين وعدد من أهالي المحافظة، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز سبل الوقاية من هذه الآفة.
وأكد نقيب صيادلة الرقة الدكتور حسين العبد الله، في تصريح لمراسل سانا، أن الندوة جاءت في ظل تزايد القلق من انتشار المخدرات وضرورة توعية المجتمع بمخاطرها وطرق التعامل معها، لافتاً إلى أن المداخلات والطروحات التي قُدمت ستُبنى عليها خطط وبرامج عمل مستقبلية بالتعاون مع مديرية الصحة ونقابة الأطباء والجهات المعنية الأخرى.
من جهته، أوضح رئيس دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة الرقة الصيدلي إبراهيم العيسى أن الندوة تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بخطر المخدرات وأسباب الإدمان وسبل العلاج، إضافة إلى آليات ضبط الأدوية المقيدة ومنع إساءة استخدامها.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تشهدها محافظة الرقة بهدف تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي، والحد من انتشار المخدرات، عبر تكاتف المؤسسات الصحية والتربوية والمجتمعية لحماية الأجيال القادمة من هذه الظاهرة الخطيرة.
ويؤكد المشاركون في الندوة أن مواجهة خطر المخدرات لا تقتصر على الجانب الأمني أو الصحي فقط، بل تتطلب شراكة مجتمعية شاملة تقوم على التوعية والتثقيف والمتابعة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على حماية شبابه ومستقبله من مخاطر الإدمان والآثار المدمرة للمخدرات.