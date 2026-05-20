ندوة توعوية في الرقة حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها

IMG 6835 ندوة توعوية في الرقة حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها

الرقة-سانا

نظّمت نقابة صيادلة الرقة، بالتعاون مع مديرية الصحة وعدد من الجهات المعنية، أمس ‏الأربعاء، ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها على المجتمع، بمشاركة صيادلة ‏وأطباء وناشطين وإعلاميين وعدد من أهالي المحافظة، بهدف رفع مستوى الوعي ‏المجتمعي وتعزيز سبل الوقاية من هذه الآفة.‏

IMG 6836 ندوة توعوية في الرقة حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها

وأكد نقيب صيادلة الرقة الدكتور حسين العبد الله، في تصريح لمراسل سانا، أن الندوة ‏جاءت في ظل تزايد القلق من انتشار المخدرات وضرورة توعية المجتمع بمخاطرها ‏وطرق التعامل معها، لافتاً إلى أن المداخلات والطروحات التي قُدمت ستُبنى عليها خطط ‏وبرامج عمل مستقبلية بالتعاون مع مديرية الصحة ونقابة الأطباء والجهات المعنية ‏الأخرى.‏

من جهته، أوضح رئيس دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة الرقة الصيدلي إبراهيم ‏العيسى أن الندوة تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بخطر المخدرات وأسباب الإدمان ‏وسبل العلاج، إضافة إلى آليات ضبط الأدوية المقيدة ومنع إساءة استخدامها.‏

IMG 6834 ندوة توعوية في الرقة حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تشهدها محافظة الرقة بهدف ‏تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي، والحد من انتشار المخدرات، عبر تكاتف المؤسسات ‏الصحية والتربوية والمجتمعية لحماية الأجيال القادمة من هذه الظاهرة الخطيرة.‏

ويؤكد المشاركون في الندوة أن مواجهة خطر المخدرات لا تقتصر على الجانب الأمني ‏أو الصحي فقط، بل تتطلب شراكة مجتمعية شاملة تقوم على التوعية والتثقيف والمتابعة، ‏بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على حماية شبابه ومستقبله من مخاطر الإدمان ‏والآثار المدمرة للمخدرات.‏

IMG 6846 ندوة توعوية في الرقة حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها
IMG 6848 ندوة توعوية في الرقة حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها
ورشة عمل “الصحة الواحدة ومقاومة مضادات الميكروبات” توصي بتشكيل لجنة لتطبيق نهج الصحة الواحدة
حمص.. انطلاق أعمال مؤتمر الوادي للأطباء السوريين في الوطن والمهجر
الصحة العالمية: احتياجات الصحة النفسية في قطاع غزة بازدياد
بمشاركة سوريا.. البورد العربي يعقد اجتماعه الأول لعام 2026 عبر تقنية “الاتصال المرئي”
وزير الصحة السوري يطلع على احتياجات مشفيي السقيلبية وحلفايا بحماة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك