ندوة توعوية في الرقة حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها

الرقة-سانا

نظّمت نقابة صيادلة الرقة، بالتعاون مع مديرية الصحة وعدد من الجهات المعنية، أمس ‏الأربعاء، ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها على المجتمع، بمشاركة صيادلة ‏وأطباء وناشطين وإعلاميين وعدد من أهالي المحافظة، بهدف رفع مستوى الوعي ‏المجتمعي وتعزيز سبل الوقاية من هذه الآفة.‏

وأكد نقيب صيادلة الرقة الدكتور حسين العبد الله، في تصريح لمراسل سانا، أن الندوة ‏جاءت في ظل تزايد القلق من انتشار المخدرات وضرورة توعية المجتمع بمخاطرها ‏وطرق التعامل معها، لافتاً إلى أن المداخلات والطروحات التي قُدمت ستُبنى عليها خطط ‏وبرامج عمل مستقبلية بالتعاون مع مديرية الصحة ونقابة الأطباء والجهات المعنية ‏الأخرى.‏

من جهته، أوضح رئيس دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة الرقة الصيدلي إبراهيم ‏العيسى أن الندوة تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بخطر المخدرات وأسباب الإدمان ‏وسبل العلاج، إضافة إلى آليات ضبط الأدوية المقيدة ومنع إساءة استخدامها.‏

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تشهدها محافظة الرقة بهدف ‏تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي، والحد من انتشار المخدرات، عبر تكاتف المؤسسات ‏الصحية والتربوية والمجتمعية لحماية الأجيال القادمة من هذه الظاهرة الخطيرة.‏

ويؤكد المشاركون في الندوة أن مواجهة خطر المخدرات لا تقتصر على الجانب الأمني ‏أو الصحي فقط، بل تتطلب شراكة مجتمعية شاملة تقوم على التوعية والتثقيف والمتابعة، ‏بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على حماية شبابه ومستقبله من مخاطر الإدمان ‏والآثار المدمرة للمخدرات.‏