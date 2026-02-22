الداخلية السورية تبحث مع وفد أممي دعم الجهود الوطنية لتحصين منظومة حقوق الطفل

دمشق-سانا

التقى العميد سامر الحسين مستشار وزير الداخلية السوري للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بحضور العقيد عبد الرحيم جبارة مدير إدارة التعاون الدولي، وفد مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، برئاسة فانيسا فريزر.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء آفاق التعاون الاستراتيجي بين الوزارة والمنظمات الأممية، مع التركيز على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحصين منظومة حقوق الطفل، وتطوير الآليات التنسيقية بما يضمن استجابة فعالة للتحديات الراهنة وتوفير الحماية القانونية والميدانية اللازمة.

وأضافت الوزارة: إن المباحثات تركزت أيضاً حول سبل الارتقاء بالأداء المؤسساتي في معالجة القضايا المرتبطة بحماية الأطفال من تداعيات النزاعات، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة مستدامة تحد من الآثار السلبية على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، انسجاماً مع المعايير الوطنية والدولية.