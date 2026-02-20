حماية المستهلك بدمشق تكثف رقابتها على محال المواد الغذائية والمعجنات

دمشق-سانا

نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق جولات رقابية مكثفة اليوم الجمعة، على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمعجنات مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المواطنين.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة في بيان، أن الجولات أسفرت عن تنظيم عدد من الضبوط التموينية بحق المخالفين، شملت عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، إضافة إلى ضبط حالات استخدام عجين غير صالح للاستهلاك.

وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لضمان جودة وسلامة المواد الغذائية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، ولا سيما خلال شهر رمضان، مشددة على استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وكانت أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أول أمس الأربعاء، عدداً من الفعاليات التجارية المتخصصة في بيع وتجهيز اللحوم في مناطق عدة بالمدينة، نتيجة ارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة العامة.