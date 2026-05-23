تشديد الإجراءات الرقابية على أسواق اللاذقية لضبط الأسعار

اللاذقية-سانا

كثفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية من دورياتها الرقابية في أسواق المدينة قبيل عيد الأضحى المبارك، لمتابعة واقع الأسعار، وضبط المخالفات، والتأكد من توافر السلع الأساسية ومستلزمات العيد.

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية علي عليوي لمراسل سانا خلال جولة قام بها اليوم السبت، أن المديرية رفعت وتيرة الجولات الرقابية على مختلف الفعاليات التجارية، ولا سيما محال الألبسة والحلويات والألعاب، بهدف ضبط أي حالات غش أو تقاضي أسعار زائدة، مبيناً أن عدد الضبوط التموينية المسجلة خلال الأيام الماضية بلغ نحو 70 مخالفة يومياً.

وأشار عليوي إلى أن التعامل مع المخالفات يتم وفق نوعها، حيث تُوجَّه تنبيهات للمخالفات البسيطة كعدم الإعلان عن الأسعار، فيما تتدرج العقوبات لتصل إلى الإغلاق المؤقت للمحال مع مضاعفة الغرامات عند تكرار المخالفة.

ودعا عليوي أصحاب الفعاليات التجارية إلى الالتزام بمفهوم السوق التنافسي القائم على جذب المستهلك عبر الأسعار المقبولة، وجودة الخدمة، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية، وتوفير المواد للمواطنين بأسعار مناسبة.

في حين عبر عدد من التجار عن أملهم بتحسن الحركة التجارية خلال الأيام المقبلة، مشيرين إلى أن الأسواق تشهد إقبالاً محدوداً، في ظل ارتفاع أسعار بعض المواد وتزايد الأعباء المعيشية.

وتأتي هذه الإجراءات الرقابية المكثفة بالتزامن مع تطبيق الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة لخطة عملها الخاصة بفترة الأعياد، والتي تركز على تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار بموجب القوانين والتشريعات النافذة لحماية المستهلك.