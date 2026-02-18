قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوةً للاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منازل عدة، كما أقامت حاجزاً على أطراف القرية، وفتشت المارة وعرقلت الحركة.

وأشار المراسل إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت عن شاب اعتقلته أمس في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.