قطاع التعليم في دير الزور يستعيد عافيته: 225 ألف طالب يعودون إلى مدارسهم

دير الزور-سانا

في إطار الجهود المستمرة لإعادة بناء قطاع التعليم في دير الزور بعد تحريرها حديثاً، بذلت وزارة التربية والتعليم السورية جهوداً مضاعفة لتوفير بيئة تعليمية عادلة وآمنة لجميع الطلاب، مع التركيز على استئناف العملية التعليمية بشكل فعّال ومنظم.

وأشار رئيس دائرة الإعلام بوزارة التربية والتعليم حمزة حورية في تصريح لمراسلة سانا، إلى أن الوزارة تمكنت من تفعيل نحو 739 مدرسة في مختلف مناطق دير الزور، لاستقبال حوالي 225.000 طالب وطالبة، مع تنظيم عمل أكثر من 8100 معلم ومعلمة في المدارس المستهدفة، وتوفير 1000 مقعد دراسي جديد، وتوزيع نحو 565.000 كتاب مدرسي لضمان استمرارية العملية التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب.

وأشار حورية إلى أن الوزارة عملت أيضاً على تسهيل إجراءات تسجيل الطلاب للامتحانات، إضافة إلى إجراء سبر تشخيصي للطلاب غير المسجلين في المدارس، وتلبية طلبات نقل الكوادر التعليمية لتأمين توزيع فعّال للمعلمين، مبيناً أنه تم تقديم تعليم تعويضي للفئة المنقطعة عن الدراسة، لتوفير فرص التعليم لجميع الفئات الطلابية.

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أجرى في الثاني والعشرين من شباط الماضي، جولة على عدة مدارس في محافظة دير الزور واستمع إلى مشاكل المعلمين بالمحافظة.