تقنيات مسبق الإجهاد لتعزيز كفاءة مشاريع البنى التحتية ضمن ورشة عمل بدمشق

دمشق-سانا

ركزت ورشة عمل تخصصية نظمتها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في دمشق على أهمية استخدام تقنيات “الخرسانة مسبق الإجهاد” في مشاريع البنى التحتية، ودورها في تعزيز متانة المنشآت ورفع كفاءتها الفنية والاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مكتب الأبعاد الثمانية للاستشارات الهندسية.

والخرسانة مسبقة الإجهاد هي تقنية إنشائية متطورة تتغلب على ضعف الخرسانة في مقاومة الشد عبر تطبيق إجهادات ضغط داخلية دائمة، باستخدام كابلات فولاذية عالية الشد، حيث يتم شد الكابلات الفولاذية في المصنع قبل صب الخرسانة، وبعد تصلبها يتم إطلاق الشد لتنتقل القوة للخرسانة.

واستعرضت الورشة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في مبنى المؤسسة بدمشق، أحدث تطبيقات نظام مسبق الإجهاد في عدد من المشاريع الحية، شملت المرائب والجسور والسدود والمباني والمولات والمساجد، إضافة إلى صوامع الحبوب وجسور الطرق والجسور المعلقة وأعمال التدعيم والإنشاءات الخاصة، كما تطرقت إلى شرح آلية تنفيذ النظام والمواد المعتمدة فيه وطرق الربط والتنفيذ وفق المعايير الهندسية المعتمدة.

وأكد المشاركون في الورشة أن استخدام تقنيات مسبق الإجهاد يسهم في زيادة العمر الاستثماري للمنشآت، وتحسين قدرتها على تحمل الأحمال المختلفة، فضلاً عن تحقيق وفر في الكلفة والوقت مقارنة بالأنظمة التقليدية.

شارك في الورشة المدير العام للمؤسسة معاذ النجار، إلى جانب عدد من المديرين المركزيين والفنيين، ومديري الفروع عبر الاتصال الشبكي، في خطوة تعكس حرص المؤسسة على تطوير الأداء الفني وتعزيز تبادل الخبرات في مجال تنفيذ المشاريع الطرقية.

وتأتي هذه الورشة في إطار خطة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لتحديث آليات التنفيذ الهندسي، ومواكبة التطورات التقنية في مجال تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، ولا سيما في ظل الحاجة إلى حلول إنشائية تسهم في ترشيد التكاليف وتسريع وتيرة الإنجاز مع الحفاظ على معايير الجودة والمتانة.