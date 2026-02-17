هيئة الطيران المدني السورية تبحث مع شركة “إيرباص” سبل تعزيز التعاون

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، مع وفد من شركة “إيرباص” العالمية برئاسة نائب رئيس المبيعات لإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط هادي أكوم، سبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

ووفقاً للهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، تركز اللقاء على استعراض مجالات العمل المشترك، حيث قدّم وفد الشركة عرضاً تناول آليات الارتقاء بالتعاون القائم، ومناقشة سبل تحديث ومراجعة الاتفاقيات الموقعة بين الهيئة والشركة، بما يضمن تطوير منظومة النقل الجوي وتعزيز كفاءتها.

حضر الاجتماع مدير إدارة دعم العملاء لمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط في شركة “إيرباص” أليساندرو كاليتي، ومعاون رئيس الهيئة سامح عرابي، والرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران أنور عقاد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي لتحديث أسطول النقل الجوي، وتطوير البنية التحتية للمطارات، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية الرائدة في صناعة الطيران.

