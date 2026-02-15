التأمينات الاجتماعية تدعو أصحاب العمل إلى الالتزام بتسجيل عمالهم في منظومة التأمينات

دمشق-سانا

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضرورة التزام جميع أصحاب العمل بتسجيل كل العاملين لديهم في منظومة التأمينات الاجتماعية، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية، والتي تعتبر نظم التأمينات الاجتماعية الجزء الأهم في منظومة الحماية الاجتماعية.

وشددت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد على أهمية إدخال البيانات الصحيحة، والكاملة لكل عامل، وتحديثها فور حدوث أي تغيير بحالة العمل، بما يضمن دقة السجلات وحفظ الحقوق التأمينية.

وأشارت المؤسسة إلى أن عدم التسجيل، أو التأخر في استكمال الإجراءات خلال المدد النظامية، أو تقديم بيانات غير مطابقة للواقع، يعرّض المنشأة للمساءلة القانونية، ويتم بحقها أخذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

وبينت المؤسسة أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تكثيف الحملات والجولات التفتيشية للتحقق من مدى الالتزام بأحكام التسجيل والتحديث، مؤكدة أن الالتزام بالتسجيل في منظومة التأمينات الاجتماعية مسؤولية نظامية تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتنظيم سوق العمل، وضمان الحماية التأمينية لجميع العاملين.

ودعت المؤسسة جميع أصحاب العمل إلى التقيد التام بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لما له من أثر مباشر في تعزيز الثقة بين أصحاب العمل والعمال والمؤسسة.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر قبل عدة أيام المرسوم رقم 29 لعام 2026، القاضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 74و177 من قانون التأمينات الاجتماعية، رقم 92 لعام 1959وتعديلاته، المترتبة عليهم، بسبب تأخرهم عن تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، إذا سددت خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.